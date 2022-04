Heureuse Espagne. Après avoir profité de plus de 15 années de Rafael Nadal au sommet du tennis mondial, le tennis masculin ibérique tient peut-être le prochain grand champion de la décennie à venir. En remportant en l'espace de six semaines son premier ATP 500 (sur terre, à Rio de Janeiro), puis, surtout, son premier Masters 1000 à Miami, cette fois sur dur, Carlos Alcaraz s'est imposé comme un acteur majeur du circuit. Il frappait à la porte depuis quelques mois. Là, il semble prêt à la défoncer.

Alex Corretja, lui, regarde tout ceci avec gourmandise. L'Espagnol, ancien numéro 2 mondial, est évidemment bluffé par l'ascension météorique de son jeune compatriote. "Ce qu'il a accompli en si peu de temps, c'est presque un miracle, juge le consultant d'Eurosport. Il était quelque chose comme 300e mondial il y a deux ans, l'an dernier il était 100e et le voilà 11e. Même si on voyait qu'il avait beaucoup de talent, ce qu'il réalise est énorme."

C'est particulièrement la constance affichée par le Murcien qui sidère Corretja, compte tenu de son jeune âge. "Le plus impressionnant, c'est vraiment sa régularité, dit-il. Il a gagné à Rio sur terre battue, il est rentré pour jouer la Coupe Davis (à Marbella, en Espagne, NDLR), puis il a enchaîné sur dur une demi-finale à Indian Wells et ce titre à Miami. C'est quelque chose d'énorme. Ce qu'il vient d'accomplir, c'est très fort, et ça incite forcément à regarder devant, à voir plus loin. Il va être incroyable, dans le présent et dans le futur. Ce n'est que le début, il faut y aller pas à pas, mais c'est formidable pour le tennis espagnol et pour le tennis tout court."

Rafa n'est pas jaloux d'Alcaraz

De même, l'absence de réelle faiblesse dans son jeu laisse penser que Carlos Alcaraz a de beaux joueurs devant lui, à court et moyen terme. "Il bouge très bien, il est très agressif, il est explosif, son coup droit bien sûr est très puissant mais côté revers, il a énormément progressé. Il peut jouer à plat, long de ligne, il a des variations", poursuit le double finaliste de Roland-Garros, pour qui le service est peut-être le seul secteur dans lequel Alcaraz possède une marge de progression significative : "Il a la puissance, mais c'est sans doute la partie de son jeu qu'il peut le plus perfectionner."

Pour le reste, il a toute la gamme. Y compris tactiquement. "C'est un joueur très agressif, il aime prendre l'initiative mais il peut aussi défendre si besoin, ça ne le dérange pas, souligne Corretja. Il sait qu'il peut dicter le jeu mais il peut s'adapter et quand il doit ramener des balles, il peut le faire autant que nécessaire. Donc il a tout ce qu'il faut pour devenir un joueur incroyable. Puis il y a son attitude, toujours positive."

Impossible, bien sûr, de déterminer ce que Carlos Alcaraz fera de sa carrière. Il n'est peut-être pas destiné à remporter 21 titres du Grand Chelem comme Rafael Nadal, mais au vu de ce qu'il a montré ces derniers mois, et plus particulièrement ces dernières semaines, difficile de ne pas envisager qu'il puisse porter le tennis espagnol dans les années à venir. Mais pour Alex Corretja, l'émergence rapide du protégé de Juan Carlos Ferrero n'est pas seulement une bonne nouvelle pour son pays. C'est aussi une aubaine pour Nadal lui-même.

"Pour Rafa, à mon avis, c'est parfait, estime-t-il. Il est le plus grand champion que nous ayons eu, et là il voit arriver ce gamin, dont il sait parfaitement ce qu'il a en tête. Cela va pousser Rafa à repousser encore ses limites, ça va le motiver à essayer de progresser encore sur certaines choses à l'entraînement. Il a bien vu à Indian Wells, où il a souffert pour le battre, qu'il devait être à son tout meilleur niveau. Carlos représente un grand défi, et c'est très bien pour lui. En Espagne, toute l'attention était sur lui mais désormais, il doit partager ça avec Alcaraz. Rafa n'est pas jaloux d'Alcaraz. Il va adorer ce challenge." Le passé, le présent et l'avenir. Heureuse Espagne, vraiment...

