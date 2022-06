Alexander Zverev est encore un jeune joueur, mais il n'a pas de temps à perdre. Victime d'un déchirement des ligaments de la cheville droite lors d'une lourde chute dans la demi-finale de Roland Garros qui l'a opposé à Rafael Nadal qui l'avait forcé à quitter le court en larmes, l'Allemand a déjà entamé sa course contre la montre pour être remis sur pattes.

Le diagnostic est dur, mais son moral est au beau fixe" a rassuré son frère, Mischa Zverev, au micro d'Eurosport Allemagne. Après son départ de Porte d'Auteuil en fauteuil roulant, Zverev a consulté un médecin spécialiste de ce genre de blessure à la cheville à Munich. Ce dernier lui a prescrit un chaussure faite pour consolider sa cheville, qu'il devra porter une vingtaine de jour. Après quoi il devrait pouvoir reprendre pas à pas la course, puis l'entraînement. Selon les informations de L'Équipe , le numéro trois mondial devrait être indisponible entre six et huit semaines, une durée qui pourrait évoluer en fonction du résultat de prochains examens. "" a rassuré son frère, Mischa Zverev, au micro d'Eurosport Allemagne.

L'impasse sur Wimbledon est donc inévitable, et sa quête de son premier Grand Chelem cette année en prend un coup. Le but ultime est d'être à 100% pour jouer l'US Open qui démarrera le 29 août et, dans l'idéal, participer à la tournée aux Etats-Unis les semaines précédentes.

