Andy Murray a repris l'entraînement près de Nice

"Andy Murray est arrivé vendredi soir et doit a priori rester au moins jusqu'à la première semaine d'avril", a précisé à l'AFP un membre de l'académie. A la suite de son opération, le Britannique espérait être de retour lors de la saison sur gazon en juin. Mais la rééducation semble se dérouler plus vite que prévu. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, on voit Andy Murray s'exercer au service sur un court en dur de l'académie sous la supervision de son entraîneur Jamie Delgado.