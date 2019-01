Le tennis américain à la fête : Sandgren et Kenin titrés pour la première fois

Tennys Sandgren le tient enfin. Le 63e mondial a décroché samedi à 27 ans le premier titre de sa carrière en remportant la finale du tournoi ATP 250 d'Auckland (Nouvelle-Zélande) face au Britannique Cameron Norrie (93e), expédié en deux sets (6-4, 6-2) en tout juste 79 minutes. A deux jours du début de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2019, L'Américain a ainsi conclu sa superbe semaine sans perdre le moindre set.

"Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices pour simplement atteindre une finale et pour remporter un titre... je suis sans voix", a commenté Sandgren quelques minutes après son titre. A Melbourne, où il avait atteint à la surprise générale les quarts de finale l'an passé, notamment après avoir battu Dominic Thiem, il affrontera au 1er tour le Japonais Yoshihito Nishioka (75e).

Kenin prend date

Du côté d'Hobart (Australie), c'est une autre Américaine qui a brillé. Sofia Kenin, 56e mondiale, a remporté son premier titre WTA en écrasant en finale la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (77e) (6-3, 6-0).

"Je me sens en grande forme et je suis très fière de moi", a déclaré la joueuse de 20 ans, qui avait épinglé sur son parcours Caroline Garcia au 1er tour et Alizé Cornet en demi-finale. Elle fait ainsi le plein de confiance avant l'Open d'Australie. Au premier tour, l'Américaine affrontera la Russe Veronika Kudermetova, 111e joueuse mondiale et issue des qualifications.

