Tennis

ATP Barcelone - Moutet - Evans, c'était complètement fou : les temps forts du match en vidéo

ATP BARCELONE - Nadal - Ivashka ? Non. Fognini - Bernabé Zapata ? Non plus. Le match qu'il ne fallait surtout pas manquer ce mercredi, c'est celui qui a opposé Moutet à Evans, au deuxième tour. Entre échanges délicieux, tensions entre les deux hommes et coups très osés, tous les ingrédients étaient réunis. Revivez les temps forts de la victoire du Français (6-4, 5-7, 6-3).

00:03:45, il y a 2 heures