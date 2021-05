Il s'attendait peut-être à une entrée en lice plus tranquille. Pour son retour à Belgrade quelques semaines après y avoir perdu en demi-finale contre Aslan Karatsev, Novak Djokovic a maîtrisé son sujet mais il s'est heurté à un adversaire sans complexe. Repêché des qualifications et 253e joueur mondial, l'Allemand Mats Moraing a chèrement vendu sa peau, notamment dans le second set, pour s'incliner 6-2, 7-6 en 1h41 de jeu. Le numéro 1 mondial affrontera l'Argentin Federico Coria, tombeur de Pablo Cuevas (6-3, 6-2) plus tôt dans la journée, pour une place dans le dernier carré.

Ce ne fut donc pas une partie de plaisir pour Djokovic qui a même fait preuve d'une certaine nervosité. Dans la deuxième manche, alors qu'il venait de se faire débreaker, il s'est acharné sur sa raquette, ce qui lui a valu un second avertissement, synonyme de point de pénalité. Il faut dire que le tennis de Moraing en aurait dérouté plus d'un. Grand gaucher aux frappes puissantes, il n'a pas donné de rythme à son adversaire et s'est même permis de chaparder une nouvelle fois la mise en jeu du "Djoker" alors que celui-ci servait pour le match à 6-5.

Mais le revers de la médaille de ce tennis à haut risque, c'est qu'il génère aussi des erreurs. Moraing en a fait trop dans le jeu décisif (notamment une double faute) que Djokovic, calmé, a su boucler 7 points à 4. En position d'ultra-favori devant son public, le numéro 1 mondial compte bien remporter le trophée avant de rejoindre Roland-Garros. Si l'importance de ce tournoi ATP 250 est très relative par rapport au Majeur parisien, le Serbe n'a sans doute pas envie de décevoir les siens, ce qui peut expliquer sa nervosité du jour face à un adversaire qu'il ne connaissait pas.

