La maison Novak Djokovic se reconstruit pierre par pierre. Passé tout près de la catastrophe en début de semaine, voilà le Serbe à un match, et une victoire, de décrocher son premier titre de la saison 2022. Un scénario peu improbable en repensant à ses deux premières prestations face à ses compatriotes Laslo Djere et Miomir Kecmanovic.

C'est principalement son entrée en lice contre Djere qui est encore dans les esprits. Mené d'un set et d'un break, incapable de bien jouer au tennis, à la rue physiquement, Djokovic était méconnaissable mercredi dernier. Il faisait même peine à voir. Entre ce Djokovic d'il y a quatre jours et celui vu à partir du deuxième set de la demie face à Karen Khachanov, samedi, il y a un monde d'écart. Mais en ouvrant le guide "Djoko", rien de surprenant, le patron du circuit masculin a toujours eu un côté diesel, que ce soit sur le circuit, après une blessure comme en 2018 ou même dans ses parcours du Grand Chelem.

Ad

ATP Belgrade Djokovic, toujours long au démarrage mais toujours victorieux IL Y A 5 HEURES

Non, Novak Djokovic ne va pas redevenir le joueur qu'il était encore il y a un an, notamment lors de son triplé Open d'Australie - Roland-garros - Wimbledon, mais il a pris le bon chemin pour espérer retrouver ce niveau dans pas trop longtemps. C'est sa force, en peu de temps, "Nole" sait transformer son niveau de jeu que ce soit entre deux tournois, ou même en plein cœur d'un match. L'année dernière, à Roland-Garros, il avait marqué les esprits en renversant des situations compromises contre Lorenzo Musetti en 8e de finale, et plus marquant encore face à Stefanos Tsitsipas lors de la finale, au point de créer un traumatisme chez le Grec. A Belgrade, cette semaine, pas besoin de pause toilette, Nole a trouvé son chemin sur le court, comme un musicien qui fait ses gammes.

"Dès le début du deuxième set, j'ai commencé à (mieux) sentir la balle, particulièrement en revers, ce qui ne fonctionnait pas dans le premier set. Les deuxième et troisième sets sont les meilleurs que j'ai joué cette saison", a reconnu le n°1mondial, qui n'avait disputé que quatre rencontres avant de poser ses valises chez lui. Sa transformation version 2022 s'est produite en deux temps en demi-finale : d'abord en fin de première manche, puis en ressortant la machine en acier trempé sur le plan mental, en récupérant une situation compromise à 1-1, 0/30, au début du deuxième set.

Après avoir pris le service du Russe à 2-1, Nole est allé chercher les siens, son public, acquis à sa cause et en manque de le voir sur un court. A tel point que Jan Oblak, le portier de l'Atlético de Madrid a voyagé en express à Belgrade pour le voir in situe. Avec les siens, la machine Djoko a trouvé sa carburation. Tout a changé. "J'ai utilisé l'énergie du public qui était aujourd'hui phénoménale (...) probablement la meilleure de toute ma carrière", a-t-il assuré.

"S'il joue toutes les semaines, Djokovic sera prêt pour son but : Roland-Garros"

Un mois de mai qui va peser lourd

Sa victime du jour, Karen Khachanov, n'a pas vu le retournement de situation venir. Très bon dans le premier set, que ce soit au service ou dans le jeu, le joueur de 25 ans a été renversé comme rarement. Il connaît pourtant bien l'animal qu'il n'a battu qu'une seule fois dans sa carrière, en finale de Bercy 2018. "Pour être honnête avec vous dans le deuxième set, je ne sais pas comment il s'y prend, mais il a changé de mode et a commencé à jouer comme si c'était un nouveau match. J'ai essayé de répondre mais aujourd'hui je n'ai pas pu", a déploré le 26e mondial, frustré par cette hausse de niveau.

Quel sera le niveau de Djokovic dimanche ? Face à Andrey Rublev, il va tomber face à un os. Si le Moscovite n'a pas un jeu de contre comme lui, il sait distribuer sans en mettre partout, comme avant. Un profil capable de terminer les points rapidement que n'aime pas le Serbe, principalement sur ocre. Leur seule rencontre à ce jour, disputée lors du dernier Masters à Turin, était facilement revenue à l'homme aux 20 Grands Chelems. La finale belgradoise sera forcément différente et Djoko aura moins le droit à l'erreur que face à ses trois derniers adversaires. Même s'il a toujours ce bouton "résurrection" toujours près de lui.

Si remporter un 87e titre en carrière, devant environ 8000 fans dédiés à sa cause, semble être une bonne idée, c'est plutôt sur un plan comptable que Djokovic peut effectuer une bonne affaire en allant au bout. Demi-finaliste sortant, le Serbe était assuré de perdre 90 points lundi prochain. Il va finalement engranger un léger bénéfice. Il sera de 60 points s'il perd contre Rublev ou de 160 en cas de victoire finale. Un sacre renverrait Daniil Medvedev, actuellement absent du circuit, à 270 points au classement ATP.

La suite sera de toute manière difficile. Le Serbe va perdre la seconde partie des points de son sacre à Madrid 2019 (500 points, le 9 mai) et ceux de sa finale romaine de l'année dernière (600 points, le 16 mai) alors que le Russe ne perdra que 100 points en tout et pour tout. Voir Djoko rester n°1 mondial avant Roland-Garros (2000 points à défendre) semble donc un peu utopique à l'heure actuelle.

Alors, oui, engranger un maximum semble une bonne idée surtout qu'Alexander Zverev et probablement Rafael Nadal vont aussi sonner à la porte d'ici quelques jours. Mais passés les comptes d'apothicaire pour le classement, ce séjour à Belgrade va peut-être lui donner encore plus qu'une lichette de points : un mental tout frais pour son vrai début de saison. Si la tête va, tout le reste suit chez Novak.

Novak Djokovic Crédit: AFP

ATP Belgrade Encore renversant, Djokovic souffre mais enchaîne 21/04/2022 À 16:31