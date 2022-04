Tennis

ATP Belgrade - Les meilleurs moments de la victoire de Djokovic face à Djere (2-6, 7-6, 7-6) après un marathon de 3h21

ATP 250 BELGRADE - Revivez en vidéo les meilleurs moments de la victoire de Novak Djokovic face à Laslo Djere au 2e tour après une rencontre en trois manches (2-6, 7-6, 7-6). Mené d'un et d'un break, le n°1 mondial est passé tout proche de la sortie et d'une énorme crise de confiance, alors que sa saison a été impactée par un manque de jeu et de tournois. Il a finalement trouvé la clé.

00:02:52, il y a une heure