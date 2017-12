ATP Brisbane : Stephens et Nishikori déclarent forfait

Nisihkori, 27 ans, blessé à un poignet, n'a plus joué depuis quatre mois et occupe actuellement le 22e rang mondial. "Je suis tellement déçu de manquer Brisbane cette année. Pendant des années, j'en avais fait mon tournoi de rentrée et je m'y suis toujours senti bien", a déclaré le Japonais sur le compte Twitter d'un tournoi dont il a été finaliste en janvier dernier. Blessé à un poignet, il avait déclaré le mois dernier qu'il avait préféré la rééducation plutôt que l'opération.

Sloane Stephens, elle, ne disputera pas le tournoi du Queensland à cause d'une blessure à un genou. "Sloane Stephens a besoin d'un semaine supplémentaire pour guérir complètement de sa blessure au genou", ont tweeté les organisateurs à propos de la championne de 24 ans, 13e mondiale.

Le tournoi de Brisbane est le premier tournoi de la saison 2018, quelques jours avant l'Open d'Australie (15-28 janvier), première levée du Grand Chelem 2018, à Melbourne.