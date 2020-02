C'était la toute première opposition entre Corentin Moutet et Jozef Kovalik. Ce mardi, le Slovaque, 129e mondial, a donné du fil à retordre au Français. En deux sets (6-3, 7-6), et un peu plus de deux heures de match, le joueur de 27 ans a sorti le jeune Français (20 ans) du tournoi de Buenos Aires, dès le premier tour. Corentin Moutet, 76e à l'ATP, a eu un espoir en jouant le tie-break lors du deuxième set. En vain.

Jozef Kovalik s'est montré très efficace sur sa mise en jeu : 79% de points gagnés sur sa première balle de service, et sept balles de break sur huit sauvées. A l'inverse, Corentin Moutet a concédé deux fois sa mise en jeu. C'est une nouvelle déception pour le Français après sa défaite au premier tour de l'Open d'Australie face à Marin Cilic (6-3, 6-2, 6-4) et son échec en seizièmes de finale du tournoi de Cordoba contre Guido Pella (6-7, 7-5, 6-3) la semaine passée.