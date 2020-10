Il l'avait déjà bien embêté au 1er tour de Roland-Garros. Cette fois, Gilles Simon a fait chuter Denis Shapovalov. Le "vétéran" français de 35 ans a bien maîtrisé la foughe du jeune loup canadien qui restait pourtant sur une demi-finale à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Jeudi, la tête de série numéro 3 n'a jamais vraiment trouvé son rythme pour son entrée en lice au 2e tour à Cologne, la faute à un Simon particulièrement solide et concentré qui s'est imposé en trois sets (6-1, 4-6, 6-2) et un peu moins de deux heures de jeu (1h54 précisément). Il tentera de venger son compatriote Pierre-Hugues Herbert en quart de finale face à Jannik Sinner.

Est-ce la sortie prochaine de son livre intitulé Ce sport qui rend fou qui lui donne des ailes ? En tout cas, Gilles Simon se fait plaisir en Allemagne et a créé une belle sensation en écartant de sa route un des favoris du tournoi. Déjà plutôt inspiré voici quelques jours face à Roberto Bautista Agut sur la même scène et au même stade, le natif de Nice s'est imposé pour la première fois en trois tentatives face à Denis Shapovalov. Et pour ce faire, comme à ses plus belles heures, il a collé à la balle et frustré un adversaire des plus irréguliers.