Une petite victoire et puis s'en va pour Benoît Paire. Vainqueur de son premier match de la saison après une campagne australienne à oublier, jeudi, face à Nicolas Jarry (6-2, 6-4), le Français a (re)chuté en quart de finale du tournoi de Cordoba. Opposé à Federico Coria, le 29e mondial s'est incliné en deux sets (6-3, 6-2). Autant dire qu'il n'était pas vraiment content du jeu pratiqué.

"T'es nul ! Nul, nul ! Tu fais de la m****. De la bonne grosse m**** !", a lâché le Français. Quand Paire... fait du Paire. Après un bon début de premier set, il est complètement sorti de son match dans le deuxième. Comme s'il voulait en finir le plus rapidement possible. Et certaines fautes ont rapidement confirmé cette volonté, pas vraiment cachée par un langage corporel plutôt explicite. Pour Paire, l'aventure à Cordoba s'arrête là.