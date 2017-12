Novak Djokovic forfait à Doha après avoir déjà renoncé à Abou Dabi

Décidément, rien ne va plus pour Novak Djokovic. Contraint de mettre fin à sa saison 2017 prématurément, le voilà qui débute 2018 aux soins pour soigner à nouveau son coude. Le Serbe a annoncé samedi son forfait pour le tournoi de Doha qui devait lancer officiellement sa saison à partir du 2 janvier. L'annonce intervient quelques heures après son retrait de l'exhibition d'Abou Dabi pour les mêmes motifs médicaux. L'Open d'Australie approchant à grands pas, le Serbe maintient le doute quant à sa participation au premier Grand Chelem de la saison.

Tiraillé depuis 18 mois par cette articulation récalcitrante, Djokovic avait fait le choix de ne pas se faire opérer l'été dernier. Aujourd'hui, il n'a d'autres choix que de se passer du tournoi qatari dont il était pourtant tenant du titre. "Malheureusement, la situation avec mon coude ne s'est pas améliorée depuis hier. J'ai toujours mal. […] Après consultation avec mon équipe médicale, nous avons décidé de continuer les thérapies et les traitements pour mon coude" a annoncé le désormais 12e joueur mondial.

Djokovic / Nadal, même combat

Pour Novak Djokovic, le défi est simple, retrouver la santé pour pouvoir disputer l'Open d'Australie et y avoir ses chances. Visiblement pas gagné alors que ce coude le tiraille depuis si longtemps et qu'il a mis fin à son exercice 2017 le 26 juillet dernier…

" Je pourrai revenir uniquement quand je serai à 100% prêt à jouer. J'espère que cela sera bientôt. "

L'ex-numéro un mondial fait également une mauvaise opération sur le plan comptable puisqu'il va perdre les points acquis par sa victoire à Doha l'an passé et devrait encore reculer de quelues rangs dans la hiérarchie, et par conséquent dans les têtes de série à l'Open d'Australie. Djokovic est désormais lancé dans une course contre-la-montre pour arriver à Melbourne en forme. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de l'actuel leader du classement ATP Rafael Nadal. L'Espagnol a lui aussi dû renoncer à son premier tournoi de l'année, à Brisbane, la faute à sa blessure au genou. Pour le Majorquin, comme pour le Serbe, l'objectif est désormais simple : se soigner, et vite. La Rod Laver Arena n'attend plus qu'eux dans très exactement 16 jours.