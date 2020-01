L'événement a semble-t-il pris le dessus sur l'envie de Corentin Moutet. Pour sa première finale dans l'élite, le Français de 20 ans s'est incliné, samedi, face à Andrey Rublev (6-2, 7-6 (3)) en finale de l'ATP 250 de Doha. Déjà finaliste du tournoi il y a deux ans, le Russe a remporté le 3e titre de sa carrière au terme d'un match qu'il a mené de main de maître contre un Moutet qui n'a jamais vraiment pu exprimer le jeu qui lui a permis d'atteindre ce stade de la compétition.

La marche était-elle trop haute ? Ou est-ce l'enjeu qui a fait perdre ses moyens à Corentin Moutet en début de match ? Difficile à dire mais il est certain que le Français n'a pas démérité. Son adversaire ne lui a simplement pas laissé le temps de prendre la mesure de l'événement. Dès l'entame de match, Andrey Rublev a fait parler son statut de top 30 mondial en breakant assez facilement.

Il faut dire que le Russe n'avait pas débauché autant d'effort que son jeune rival lors des tours précédents. face à des joueurs dont le palmarès n'est pas étincelant, Rublev n'a pas lâché un seul set et a expédié ses matchs en peu de minutes. En finale, la fraîcheur a fait une partie du travail face à un Moutet qui avait déjà disputé un quart et sa première demi-finale ATP en carrière la même journée ! Et comme si cela ne suffisait pas, le Français a créé trois exploits successifs en écartant Milos Raonic, Fernando Verdasco et enfin Stanislas Wawrinka.

De belles promesses pour Moutet

Dans le deuxième set face à Rublev, il y a bien eu un sursaut en débreakant et en poussant son adversaire au tie-break, mais la hiérarchie a été respectée tant le Russe a dicté les échanges. A l'instar du score du jeu décisif (7-3), Corentin Moutet n'a jamais vraiment laissé penser qu'il pourrait s'imposer.

Malgré cela, le Français a franchi un cap cette semaine, même s'il n'a pas semblé en prendre la mesure lors de la remise des trophées. "Je ne sais pas quoi retirer de cette semaine", a-t-il avoué au micro des organisateurs du tournoi. Comme si la réaction à chaud ne permettait pas de mettre en perspective les performances qu'il a réalisées aux tours précédents.

Déjà assuré d'intégrer le top 70 pour la première fois de sa carrière dès lundi, Corentin Moutet a débuté son année avec un résultat très prometteur pour la suite. A seulement 20 ans, les espoirs sont permis pour celui qui vient de s'offrir les services d'un nouveau coach, Laurent Raymond (56 ans), avec qui l'aventure ne pouvait (presque) pas mieux commencer.