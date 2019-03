ATP Dubaï : Federer et Tsitsipas se retrouvent pour le titre et une revanche de l’Open d’Australie

Le contexte

Au regard de son histoire avec un tournoi dont il a soulevé le trophée à sept reprises, Roger Federer avait, en début de semaine, de légitimes espoirs d’être au rendez-vous de la finale. Mais à 37 ans et pour une reprise après un mois sans compétition, les sensations auraient pu ne pas être au rendez-vous. Le Suisse a d’ailleurs tâtonné lors de son entrée en lice contre Philipp Kohlschreiber et a laissé une impression mitigée lors de ses deux tours suivants, alternant le bon et le moins bon, les coups de génie et les fautes grossières notamment à la relance.

Mais le Bâlois le savait : il avait besoin de gagner et de temps pour remettre la machine en route, et accumuler de la confiance. C’est ce qu’il s’est appliqué à faire, en serrant le jeu aux moments cruciaux, bénéficiant parfois même d’un peu de réussite quand il en a eu besoin, avant de voltiger à nouveau sur le court contre Borna Coric en demi-finale. Federer semble donc prêt pour décrocher un 100e trophée, mais de l’autre côté du filet se dresse un jeune Grec sans peur qui a déjà fait tomber la statue du Commandeur à Melbourne.

Stefanos Tsitsipas n’a ainsi pas mis longtemps à confirmer sa demi-finale prometteuse à l’Open d’Australie en décrochant son deuxième titre sur le circuit ATP à Marseille. Si certains l’envisageaient, on pouvait avoir des doutes sur sa capacité à enchaîner la semaine suivante à Dubaï : le Grec n’a pas lésiné en février, s’alignant à Sofia et Rotterdam avant son triomphe à l’Open 13. Mais à 20 ans, le corps encaisse plus aisément la répétition des efforts et la victoire permet d’oublier la fatigue. Tsitsipas l’a prouvé en demi-finale en allant chercher sa 8e victoire consécutive sur le circuit au bout de trois heures d’effort contre Gaël Monfils. Assuré d’intégrer le top 10, il sait qu’il peut battre Federer, ce qui pourrait lui faciliter l’approche mentale de la finale, si toutefois il tient encore le coup physiquement.

Vidéo - De l'audace et un mental de fer : Comment Tsitsipas a déboulonné Federer 03:06

Face-à-face

Si Roger Federer s’était imposé lors de leur première confrontation en Hopman Cup (compétition non officielle), c’est bien Stefanos Tsitsipas qui mène 1-0. Les deux joueurs ont en effet croisé une fois le fer en huitièmes de finale de l’Open d’Australie et le jeune Grec l’avait emporté à la surprise générale à l’issue d’un match d’anthologie en quatre sets dont trois tie-breaks (6-7(11), 7-6(3), 7-5, 7-6(5)).

Leur parcours

Roger Federer

1er tour : bat Philipp Kohlschreiber (6-4, 3-6, 6-1)

2e tour : bat Fernando Verdasco (6-3, 3-6, 6-3)

1/4 de finale : bat Marton Fucsovics (7-6(6), 6-4)

1/2 finale : bat Borna Coric (6-2, 6-2)

Stefanos Tsitsipas

1er tour : bat Matthew Ebden (6-4, 3-6, 6-3)

2e tour : bat Egor Gerasimov (6-3, 6-1)

1/4 de finale : bat Hubert Hurkacz (7-5, 5-7, 6-2)

1/2 finale : bat Gaël Monfils (4-6, 7-6(4), 7-6(4))

Vidéo - Entre analyse et humour, Federer a dû varier son jeu en interview 03:39

Ils ont dit

Roger Federer

"J’ai bien joué contre Coric et j’espère faire pareil contre Tsitsipas. J’ai gagné notre premier match à la Hopman Cup, il m’a battu lors du deuxième à l’Open d’Australie, donc j’aimerais bien remporter le troisième. Mais bravo à lui d’avoir été capable d’enchaîner après son titre à Marseille cette superbe performance contre Monfils. C’était passionnant à regarder, j’ai adoré en tant que fan de tennis et je suis très heureux de l’affronter en finale."

Stefanos Tsitsipas

"J’ai très mal au dos. J’ai commencé à ressentir cette douleur avant l’échauffement contre Gaël Monfils. Comme vous l’avez vu, je suis beaucoup monté au filet, j’ai essayé d’abréger les rallyes autant que je le pouvais. Je me sens fatigué, mais je pense qu’en récupérant bien et en faisant des soins, je peux revenir plus fort pour la finale. On va voir comment mon corps récupère."

Vidéo - Précis, rapide et inspiré, Federer a balayé un petit Coric 02:49

Trois stats à avoir en tête

152. Si Roger Federer chasse un 100e titre en carrière, il disputera la 152e finale de sa carrière professionnelle. Avec 99 trophées glanés en 151 occasions, le Suisse présente un ratio de 65,56 % de réussite lorsqu’il joue le dernier match d'un tournoi, soit en moyenne deux finales gagnées sur trois disputées.

9. Stefanos Tsitsipas enchaînerait un neuvième succès d’affilée sur le circuit en cas de victoire samedi. Il décrocherait par la même occasion son deuxième titre en deux semaines sur le circuit ATP, le troisième de sa très jeune carrière.

4. Si Stefanos Tsitsipas sera, quoi qu’il arrive, 10e du prochain classement ATP, Roger Federer ferait, lui, son retour dans le top 4 mondial en cas de titre à Dubaï, grillant la politesse à Juan Martin Del Potro qui a perdu les 500 points de sa victoire à Acapulco en 2018 cette semaine. En cas de défaite en finale, Federer sera 5e.

Vidéo - D'abord impuissant, Tsitsipas a sorti le grand jeu pour venir à bout de Monfils 02:52

Notre avis

La farouche bataille livrée par les deux joueurs aux antipodes il y a un mois laisse augurer du meilleur. A coup sûr, Stefanos Tsitsipas ne sera pas intimidé par celui qui était pourtant son idole de jeunesse. Le Grec a prouvé à quel point il était déjà solide mentalement lors de leur premier affrontement officiel, écartant alors les 12 balles de break qu’il avait dû défendre en se ruant le plus souvent au filet.

Cette énergie et cet enthousiasme avaient quelque peu désarçonné Roger Federer qui avait, lui aussi, beaucoup gâché côté coup droit. Tsitsipas a les armes pour faire trébucher une nouvelle fois son glorieux aîné : à l’échange, il avait tenu la cadence en Australie, se montrant même de plus en plus à l’aise au fur et à mesure que la partie avançait. Il s’était aussi montré plus entreprenant, avec une belle réussite à la volée. Mais aura-t-il récupéré de son combat en demi-finale face à Gaël Monfils ? Rien n’est moins sûr, même si sa jeunesse pourrait bien l’aider dans ce domaine.

Et Federer rate rarement ses rendez-vous avec l’histoire du tennis. Son envie de décrocher son 100e titre, loin d’être une pression supplémentaire sur ses épaules, pourrait lui apporter un soupçon de motivation supplémentaire et l’inspirer. Il y a fort à parier que le Bâlois voudra ramener son jeune adversaire à la raison, après le crime de lèse-majesté australien. Mais loin de ces considérations psychologiques, il pourra également s’appuyer sur un niveau de jeu croissant depuis le début de la semaine. Si le service de Tsitsipas sera une équation difficile à résoudre pour Federer (qui n’a encore jamais breaké son adversaire), l’homme aux 20 titres du Grand Chelem a le vent en poupe, devant un public acquis à sa cause qui n’attend que de le voir soulever une huitième fois le trophée émirati.

Notre pronostic : Federer en deux sets