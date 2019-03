Roger Federer remporte son 100e tournoi en battant Stéfanos Tsitsipas (6-4, 6-4)

À 37 ans, Roger Federer est déjà centenaire. Tel Benjamin Button, le Suisse n’en finit plus de remonter le temps pour faire grossir encore un peu plus le livre de ses exploits. Ce samedi, c’est une barre ô combien symbolique mais surtout exceptionnelle qu’il a franchie en remportant son 100e titre sur le circuit, à Dubaï, sa seconde maison ou presque, face à son tombeur à Melbourne, le prometteur Stéfanos Tsitsipas (6-4, 6-4).

Magnifique de relâchement et décisif dans les moments clés, le Suisse a donc rejoint Jimmy Connors en devenant le deuxième joueur de l’histoire à passer cette barre. L’Américain et ses 109 titres semblent désormais être le dernier challenge à relever pour la légende vivante suisse.

Un break sur le premier jeu de service… et le dernier

Sans problème, ou presque. Federer avait expliqué à multiples reprises vouloir enfin passer cette barre, histoire d’être débarrassé des questions récurrentes à ce sujet. Alors, il n’a pas traîné. En un peu plus d’une heure de jeu, le Suisse a fait plier le jeune Grec, si inspiré à Melbourne mais sur les rotules pour cette finale. Dès le premier jeu, il a mis la pression au point de breaker d’entrée. Impeccable au service, très en jambes, il n’a jamais flanché. Même quand Tsitsipas a tenté de se révolter, se procurant deux balles de débreak à 5-4, Federer n’a pas cédé. Autoritaire comme jamais, il a pris le premier set sans trop d’histoires.

Vidéo - Un rallye d'esthètes et une finition parfaite : Federer est en jambes 00:55

La deuxième manche fut différente. Après avoir réglé la mire au service, le jeune Grec a cru avoir sa chance. Mais l’expérience lui a fait défaut. Cette expérience que possède l’homme aux 100 titres. Au meilleur moment possible, à 4-4 sur le service du Grec, il a su hausser le jeu et faire craquer le protégé de Patrick Mouratoglou pour signer un nouveau break. 2 balles de break obtenues, 2 balles de break converties et 100% d’efficacité pour Federer.

Sans être une ballade, cette 100e victoire en finale n’avait rien de la lutte acharnée entre les deux hommes à Melbourne. Bien plus en jambes, le Suisse, clairement dans un bon jour, s’est offert 24 coups gagnants alors que Tsitsipas a signé 20 fautes directes. Souvent dans les moments les plus chauds. Federer était en mission. La voilà désormais accomplie.

Lorsque le recordman de Grand Chelem prendra le temps de se retourner sur sa carrière, sûr que ce huitième titre à Dubaï aura une saveur particulière. Après tout, on ne devient centenaire qu’une fois dans sa vie.