Tsitsipas : "Content d'intégrer le top 10 pour la première fois de ma carrière"

"Juste bizarre". C'est par ces deux mots que Stéfanos Tsitsipas a défini ce qu'il ressentait après sa défaite en finale du tournoi de Dubaï ce samedi. Déçu de n'avoir pas pu remporter le premier ATP 500 de sa carrière, le jeune grec était aussi content que Roger Federer, son idole, parvienne à remporter son 100e titre. "Je suis très content pour lui. Je sais qu'il a travaillé très dur pour en arriver là. Je suis déçu, je ne voulais pas lui donner mais je suis content qu'il ait atteint cette barre symbolique."

Le Grec, sans doute un peu émoussé par le combat de trois heures livré la veille face à Gaël Monfils, n'a donc pas eu les ressources physiques pour empêcher Roger Federer de décrocher le 100e titre de sa carrière. Mais Stéfanos Tsitsipas ne s'est pas caché derrière un éventuel mal de dos qu'il avait évoqué après la demi-finale. "C'est plutôt une fatigue mentale qui m'a empêché de poser plus de problèmes à Roger. C'est à cause de ça que j'ai commencé à manquer des coups droits que je ne manque jamais. Parfois le cerveau ne suit pas.", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Vidéo - Federer, le centième parfait : le résumé de sa victoire en finale 02:39

" Satisfait d'être allé en finale "

Titré à Marseille la semaine dernière, Stéfanos Tsitsipas a enchaîné huit succès de rang avant d'être stoppé en finale de Dubaï par un nouveau centenaire. Même si la déception, légitime, a prédominé à l'issue de la rencontre, le Grec a tout de même tenu à retenir du positif. "Dans un sens, je suis satisfait de la manière dont je suis allé en finale car les conditions étaient vraiment difficiles comparées à Marseille. Donc je suis très content d'être allé en finale."

Une belle semaine à Dubaï qui va permettre au joueur de 20 ans d'intégrer le top 10 mondial pour la première fois de sa carrière dès lundi, et même d'être deuxième à la Race intercalé entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, excusez du peu. "J'avais des points à défendre et avec mes résultats j'en ai même gagné. Je suis très content que ça me permette d'intégrer le top 10 mondial pour la première fois de ma carrière, c'est une belle récompense pour moi." Avec déjà deux finales sur le circuit (dont un titre) et une demi-finale en Majeur, Stéfanos Tsitsipas réalise un début de saison XXL et compte surfer sur ces bons résultats pour faire une bonne tournée américaine.