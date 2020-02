Vingt-deux jours après sa victoire en finale de l'Open d'Australie face à Dominic Thiem, Novak Djokovic a retrouvé le chemin de la compétition. Opposé à Malek Jaziri, classé 260e à l'ATP, le Serbe a été expéditif ce lundi lors du premier tour du tournoi de Dubaï (6-1, 6-2). En effet, l'actuel numéro un mondial a eu besoin d'une heure de jeu pour valider son ticket pour le deuxième tour. Il affrontera Philipp Kohlschreiber, vainqueur de l'Egyptien Mohamed Safwat (4-6, 6-4, 6-0).

Les deux hommes s'étaient affrontés sur le circuit en 2016. C'était déjà à Dubaï et Novak Djokovic s'était également imposé (6-1, 6-2). Ce lundi, le Tunisien a encore perdu pied d'entrée. En effet, lorsqu'il a remporté son premier jeu de service, Novak Djokovic menait déjà (5-0) dans la première manche. Au début du second set, les échanges ont été légèrement plus équilibrés. Cette fois-ci, le Serbe a breaké légèrement plus tard (ndlr : à 2-2) avant de s'envoler vers une victoire qui lui tendait les bras.

Hormis ses trois doubles fautes, Novak Djokovic n'a jamais tremblé sur sa mise en jeu : sept aces, 83% de points remportés sur son premier service et aucune balle de break à jouer. Sur les retours, le vainqueur du dernier Open d'Australie a été performant mais aurait pu faire encore mieux. En effet, il a breaké son adversaire du jour à quatre reprises sur les huit opportunités qu'il s'est procurées. Déjà bien lancé à Dubaï, le quadruple vainqueur du tournoi (2009, 2010, 2011 et 2013) devra désormais se défaire du 80e joueur mondial.