Comme si de rien n'était. Après presque trois mois de pause forcée et l'imbroglio australien, Novak Djokovic a retrouvé le chemin de la compétition avec l'autorité qu'on lui connaît lundi. Lorenzo Musetti, son adversaire, a eu beau montrer par séquences toute l'étendue de sa palette, il n'a jamais semblé inquiéter réellement le numéro 1 mondial qui s'est imposé en deux sets secs (6-3, 6-3) et 1h14 de jeu pour sa rentrée à Dubaï. Au 2e tour, il affrontera soit Karen Khachanov, soit Alex de Minaur.

Il faut dire que Djokovic avait prévenu en conférence de presse d'avant-tournoi : s'il a été frustré de ne pas pouvoir défendre ses chances à l'Open d'Australie, cette reprise décalée lui a permis de se préparer idéalement. Contre un Lorenzo Musetti qui l'avait mis en difficulté l'an passé à Roland-Garros (victoire du Serbe en cinq sets en huitièmes de finale 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 ab.), il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de jouer en dilettante. Alors, il a rapidement montré au jeune 58e joueur mondial qui était le patron, sans jamais desserrer son étreinte.

Agressif et audacieux, Djokovic n'a rien perdu de sa rage de vaincre

Certes, Musetti a obtenu 7 balles de break au cours de ce match, mais il s'agissait à chaque fois pour l'Italien de refaire potentiellement son retard (à 3-1 contre lui dans le premier set, et 3-2 contre lui dans le second). Et il n'a d'ailleurs converti aucune de ces occasions, la faute à un Djokovic qui a systématiquement haussé le ton quand il en a eu besoin, retrouvant ses meilleures premières balles dans ces moments-clés (77 % de réussite derrière).

Novak Djokovic à Dubaï en 2022 Crédit: Getty Images

Dans les conditions rapides du dur de Dubaï, le "Djoker" a cherché à prendre systématiquement l'initiative avec son coup droit, dominant son adversaire dans la diagonale. Il a aussi régulièrement fait preuve d'audace en s'aventurant au filet. A quelques reprises, Musetti l'a d'ailleurs puni en ajustant parfaitement ses coups de patte en passing. Mais le Serbe n'a pas hésité à enchaîner plusieurs fois service-volée avec une réussite certaine, notamment pour sauver l'une des quatre balles de débreak du 6e jeu de la seconde manche.

C'est d'ailleurs à ce moment-là que Djokovic, tout en maîtrise jusqu'alors, a manifesté sa rage de vaincre par plusieurs cris qui ont fait sourire son coach Goran Ivanisevic en tribune. Cette volonté farouche de ne rien lâcher lui a permis de conserver son break d'avance, puis d'aller conclure sur le service d'un Musetti encore un peu tendre côté coup droit. Pas de doute, le Serbe a faim de matches et de compétition. Il devrait être bien difficile à battre cette semaine aux Emirats, avant d'être vraisemblablement à nouveau contraint au chômage technique.

