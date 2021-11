Jannik Sinner devrait se souvenir longtemps de sa première journée au Masters. Appelé au pied levé pour remplacer son compatriote Matteo Berrettini, le joueur de 20 ans, poussé par le public, a terrassé un Hubert Hurkacz aux abonnés absents en deux sets en seulement 1h26 (6-2, 6-2). Tandis que le Polonais a presque dit adieux à ses chances de voir les demi-finales, Sinner, lui, peut encore rêver de prolonger son séjour au tournoi des Maîtres.

Ad

Une douce revanche pour Sinner. Battu par Hurkacz en finale du Masters 1000 de Miami en avril, le numéro 11 mondial a réussi son entrée en lice à Turin quelques heures seulement après l’annonce de son entrée en lice à la place du finaliste de Wimbledon. S’il s’était montré beaucoup trop passif en Floride pour décrocher le titre le plus prestigieux de sa carrière, l’Italien a cette fois été déterminé et relâché, porté par les encouragements fournis du public pour mettre la pression d’un premier match au Masters derrière lui.

ATP Finals "Les conditions sont super rapides !" : Turin n'est pas Bercy 14/11/2021 À 20:26

Hurkacz a manqué ses 5 opportunités de break

Il a bien été aidé aussi par un adversaire beaucoup trop tendre ce mardi. Alors qu’il avait été bon, bien que malheureux, lors de son match face à Medvedev, Hubert Hurkacz a tout manqué face à son cadet de 4 ans. Avant tout de lucidité dans les points importants, lui qui n’a converti aucune de ses 5 balles de break du match. D’entrée de rencontre, il a eu l’occasion de s’envoler, mais lâché notamment par son coup droit (15 de ses 28 fautes directes), c’est bien lui qui a perdu le premier son jeu de service.

D’un début de rencontre disputé, le match a ainsi rapidement basculé à l’avantage du local de l’étape, qui a mené 5-1, plus mobile que son adversaire, et surtout beaucoup plus en rythme. Sinner s’est fait un peu peur en fin de premier acte, en loupant 3 balles de set, avant de faire la différence sur sa 4e tentative. Puis, dans le deuxième set, il a réalisé exactement le même coup qu’en début de partie.

Alors qu’il a concédé le premier une balle de break, encore facilement loupée par son adversaire, c’est lui qui a pris les commandes dès sa première opportunité, pendant qu’un Hurkacz tantôt perdu tantôt agacé semblait touché physiquement. En pleine confiance, Sinner s’est alors montré de plus en plus solide du fond du court, breakant de nouveau avant de remporter un superbe échange de 29 coups pour illustrer son emprise sur le match. Après ce succès, Sinner va désormais rêver de faire chuter un Daniil Medvedev déjà qualifié pour espérer rallier les demi-finales.

ATP Finals Medvedev dompte Hurkacz pour lancer son Masters 14/11/2021 À 15:15