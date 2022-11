ATP Finals

Pas besoin de calculatrice, ni d'un diplôme avancé en probabilités. Alors qu'une place en demi-finale du Masters peut parfois se jouer au nombre de jeux gagnés, le scénario est clair comme de l'eau de roche dans cette dernière journée de la phase de poules pour le groupe vert. Jeudi soir, le vainqueur du match entre Félix Auger-Aliassime et Taylor Fritz, tous deux novices dans la compétition, accompagnera Casper Ruud dans le dernier carré et pourra continuer de croire en sa belle étoile. Un duel au couteau et sous tension s'annonce et il est difficile de dégager un favori clair.

Sur l'impression générale depuis le début du tournoi, l'Américain part peut-être avec une longueur d'avance. Remarquable face à Rafael Nadal pour son entrée en lice, il a vu la victoire lui échapper d'un souffle face à Casper Ruud mardi (6-3, 4-6, 7-6) en jouant du très bon tennis. Fritz a également gagné le seul match précédent qui l'a opposé à "F2A" lors de l'ATP Cup en début de saison (6-7, 6-4, 6-4). Mais ces données pourraient bien voler en éclats dans un match avec un tel enjeu, un véritable quart de finale.

Et la dynamique est plutôt en faveur du Canadien. Contrairement à Fritz, il ne reste pas sur une frustration, mais sur un succès, de prestige qui plus est contre un monstre du circuit. "Cette victoire, je la classe vraiment haut. Elle est spéciale. J'ai battu tous les membres du Big 3, c'est vrai, désormais", a observé l'intéressé en conférence de presse.

Avant d'ajouter : "Mais contre Roger (Federer), c'était au 2e tour d'un ATP 500, en plus en période de Covid (à huis clos à Halle, NDLR), il n'y avait pas la même tension. Contre Novak (Djokovic) en Laver Cup, c'était déjà différent : il fallait absolument que je gagne pour l'équipe, et c'était à l'O2 Arena dans un stade plein, donc un super moment. Et là contre Rafa pour rester en vie dans le tournoi, c'est un très bel accomplissement et un match dont je vais me rappeler longtemps. Ce n'est jamais facile face à un joueur de ce calibre. Ça m'apporte beaucoup de confiance."

De la confiance, Auger-Aliassime n'en manquait pas ces dernières semaines, lui qui avait gagné trois tournois en trois semaines sur dur indoor (Florence, Anvers et Bâle) avant d'aller jusqu'en demie à Bercy. Mais dans le Masters 1000 parisien, Holger Rune avait brutalement mis fin à sa série de 16 victoires et, mine de rien, la défaite inaugurale et plutôt inattendue du Canadien à Turin contre Ruud avait confirmé ce coup d'arrêt. Son match contre Nadal, "F2A" l'a donc abordé avec quelques doutes, ce qui ne l'a pas empêché d'être lucide sur les fragilités de son adversaire.

"Quand vous rentrez sur le court contre un joueur comme lui, vous vous dites : 'Et s'il joue de manière fantastique comme il sait le faire et qu'il est trop fort ?' Il y a toujours de l'incertitude. Quand le match a commencé, je me suis senti de mieux en mieux. Le fait qu'il n'avait pas beaucoup de matches derrière lui a aidé évidemment. J'ai senti qu'à un certain moment, il a un peu perdu confiance en ses moyens. C'était une opportunité à saisir par rapport à son niveau du moment, qui n'est pas son meilleur évidemment. Et puis, j'avais une revanche sur moi-même à prendre, surtout par rapport au match qui m'avait échappé de peu à Paris (défaite en 5 sets en 8e de finale de Roland-Garros, NDLR)", a-t-il encore souligné.

Ecoute, patience et travail : la méthode porte ses fruits

Gagner contre Nadal, quel que soit son état de forme, est un remède à bien des maux. Si un grain de sable s'était glissé dans la belle mécanique canadienne, il en a été vraisemblablement chassé depuis mardi soir. Félix Auger-Aliassime a certes encore commis quelques fautes évitables face au Majorquin et a dû écarter cinq balles de break, mais il s'est aussi mieux adapté aux conditions de jeu turinoises lors de ce deuxième match. Il a noté des progrès importants en revers et à la relance, secteurs travaillés à l'entraînement après sa défaite d'entrée. Et c'est peut-être bien ce qui fera la différence dans ce quart de finale électrique.

Car si le Canadien a progressé sur un plan ces derniers mois, c'est sur la gestion de ses émotions et de ses armes. Et qui de mieux pour en parler que celui qui le couve (à temps partiel) sur le circuit depuis plus d'un an et demi désormais : Toni Nadal. "Il a gagné en sérénité et contrôle mieux la balle. Avant, il avait de très bons coups, mais son tennis manquait légèrement de maîtrise. Il était capable de bien jouer, mais c'est stable désormais. L'autre jour, il a perdu certes, mais il n'a pas joué du mauvais tennis. C'est ce que les meilleurs joueurs du monde font. Son niveau moyen a augmenté", a salué l'oncle de Rafael, apparu dans la box de "F2A" contrairement à ce qui s'était passé à Roland-Garros.

Et Toni Nadal de préciser : "J'ai l'habitude d'être franc et de dire les choses directement. Félix est un gars très bien, très poli. A Barcelone, il avait joué assez mal et j'avais parlé avec lui après. Quand la conversation s'est terminée, il m'a remercié. A New York, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas espérer être un joueur du Top 5 avec ce revers, parce qu'il lui a trop souvent fait défaut, il devait l'améliorer. Depuis, il a eu une très bonne période, battant Alcaraz, Djokovic, Rune."

Face à Fritz jeudi, beaucoup de choses se joueront encore au service et au retour sur le court central rapide du Pala Alpitour. Auger-Aliassime et son adversaire américain pratiquent tous deux un tennis agressif et s'en accommodent parfaitement. Alors, la capacité à sortir le meilleur de soi-même malgré l'enjeu devrait être la clé. Et à ce petit jeu, le Canadien donne peut-être plus de garanties. Encore faut-il le prouver.

