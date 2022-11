Un match sans enjeu mais un match extrêmement disputé, ce vendredi à Turin à l’occasion du Masters. Il a fallu trois sets et 3 heures et 11 minutes pour départager un Novak Djokovic, déjà assuré de terminer en tête du groupe rouge, et un Daniil Medvedev éliminé après deux défaites initiales. Et c’est finalement le Serbe qui est sorti vainqueur de duel très indécis (6-3, 6-7, 7-6). Djokovic va maintenant retrouver, ce samedi, l’Américain Taylor Fritz pour une place en finale.

Pendant très longtemps, il n’y a eu qu’un seul break dans ce match. Il a été en faveur de l’actuel numéro 8 mondial qui a ainsi pu s’adjuger un premier set accroché mais qu’il a globalement dominé sans avoir semblé trop s’employer (6-3). Très solide sur sa mise en jeu, Djokovic a alors paru être en mesure de conclure aisément ce match. Mais un double facteur a totalement relancé les débats en fin de deuxième set.

Un coup de pompe pour Djokovic

Medvedev a élevé son niveau de jeu au moment où Djokovic est apparu émoussé sur le terrain à force de multiplier les échanges à rallonge. A plusieurs reprises, il a montré des signes de fatigue, au point même faire apparaitre quelques tremblements surprenants sur son banc. Le Russe l’a alors embarqué dans un tie break pour s’adjuger la deuxième manche (6-3, 6-7). Les deux hommes n’ont jamais voulu lâcher quoi que ce soit et le niveau est encore monté d’un cran entre les deux anciens numéro un au classement ATP.

Chacun a tenu bon sa mise en jeu. Jusqu’à 4-4 dans le troisième set. Puis, après quinze minutes d’un bel affrontement, Medvedev a réussi à prendre la mise en jeu de son adversaire. Comme face à Tsitsipas deux jours plus tôt, il s’est alors retrouvé en position de servir pour le match. Mais comme face à Tsitsipas, il s’est finalement fait rejoindre pour s’incliner dans le tie-break du dernier set (6-3, 6-7, 7-6). Djokovic ayant trouvé les ressources nécessaires pour renverser la partie. Reste à savoir comment il va récupérer avant sa demi-finale.

