Andrey Rublev appuie encore sur l’accélérateur. Le Russe a enregistré sa 23e victoire de la saison vendredi avec la manière, puisqu’il a écarté en deux manches (6-2, 7-5) et 1h31 de jeu Roberto Bautista Agut en quart de finale à Hambourg. A quelques jours du coup d’envoi de Roland-Garros, il fait ainsi le plein de confiance. Dans le dernier carré, il sera opposé au vainqueur de la partie entre le Français Ugo Humbert et le Norvégien Casper Ruud.

Parfois, on peut se demander comment il arrive à déployer autant d'énergie sur un court. Pendant un set et demi vendredi, Andrey Rublev a submergé de ses assauts continuels le pourtant très accrocheur Roberto Bautista Agut. L'Espagnol a d'ailleurs eu bien du mérite dans la seconde manche à s'accrocher comme il le fait pour rééquilibrer quelque peu un match d'abord à sens unique. Mais le Russe a donné un ultime coup de collier qui lui a permis de s'éviter un dernier acte indécis.

Tsitsipas se rassure

Auteur de pas moins de 30 coups gagnants, Rublev a surtout fait beaucoup de dégâts à la relance, s'emparant à six reprises du service adverse (en l'espace de deux sets seulement). Il a martyrisé son rival sur sa seconde balle, prenant le plus rapidement possible l'échange à son compte en coup droit. Et si par deux fois, il a vu Bautista Agut refaire un break de retard dans la seconde manche, il n'a jamais dévié de sa tactique d'agression permanente pour étouffer l'Espagnol.

Stéfanos Tsitsipas a enchaîné lui aussi et monte clairement en puissance. Il s'est défait Dusan Lajovic un peu plus tard au terme d'un quart de finale de très belle facture remporté en deux sets (7-6, 6-2) et 1h37 de jeu. Dans ce match, tout s'est joué lors d'une première manche très accrochée où le Serbe a même obtenu plus d'occasions de breaker le Grec que l'inverse (3 contre 1) sans y parvenir.

Logiquement, les deux joueurs ont dû se départager au tie-break. Mené 5 points à 3, Tsitsipas a alors encore haussé son niveau de jeu pour aligner 4 points et virer en tête. De plus en plus pressant, il a su profiter de sa dynamique positive pour faire trois break consécutifs dans le second acte (ne lâchant qu'une fois son service par ailleurs) et s'échapper au score. La qualité de ses frappes n'a fait que s'améliorer au fur et à mesure de la partie. L'US Open et Rome semblent désormais derrière lui, ça tombe bien, Roland-Garros arrive.

