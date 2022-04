Tennis

ATP Houston - Tiafoe a bien resisté mais Isner était plus fort : le duel américain à Houston en vidéo

ATP Houston : Quelques très beaux points au filet et des passings bien sentis, le duel 100% américain à Houston entre Frances Tiafoe et John Isner a tenu ses promesses. Le premier a bien tenté de resister, mais le géant avait plus d'un passing dans sa manche et frustré son compatriote (6-4, 2-6, 6-3). Si bien que Tiafoe en a jeté sa raquette.

00:02:43, il y a 26 minutes