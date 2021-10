Tennis

Di Pasquale: "Quand Dimitrov bat Medvedev, je ne me dis pas qu'il gagnera Indian Wells"

Encore une occasion gâchée pour Grigor Dimitrov. Le Bulgare, vainqueur d'un M1000 et du Masters, n'a plus rien gagné depuis 2017. Sa victoire sur Daniil Medvedev en demi-finale pouvait légitimement le placer en favori dans le dernier carré d'Indian Wells... mais pas pour Arnaud Di Pasquale qui, dans le podcast DiP Impact, sent chez le Bulgare encore trop de fragilité pour parvenir à ses fins.

00:02:43, il y a 31 minutes