ATP Indian Wells - Alcaraz - Bautista Agut : Le résumé

ATP INDIAN WELLS - Carlos Alcaraz n'a laissé aucune chance lundi à son aîné et compatriote Roberto Bautista Agut au 3e tour du Masters 1000 californien. Impressionnant de puissance et de vélocité, le prodige espagnol a écrasé son adversaire en à peine plus d'une heure sur le score de 6-2, 6-0. Retrouvez les meilleurs moments de ce cavalier seul en vidéo.

00:02:49, il y a une heure