Tennis

ATP Londres - Krajinovic, Berrettini, De Minaur : Le Top 5 des points du tournoi du Queen's

Dimanche, Matteo Berrettini a conservé son titre au Queen's devant Filip Krajinovic. Mais l'Italien et le Serbe ont brillé sur les courts tout au long de la semaine, comme vous pourrez le constater avec le Top 5 des plus beaux points de la semaine londonienne, où Alex de Minaur se paye la part du lion en signant le plus beau point du tournoi 2022.

00:02:23, il y a une heure