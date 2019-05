Benoît Paire sera dans le dernier carré de l'ATP Lyon. Le Français s'est imposé au terme d'un match très serré en trois sets (6-3, 4-6, 7-6 (7)) contre le Canadien Denis Shapovalov, 23e mondial. Une belle performance pour le 51e mondial, qui se prépare pour Roland-Garros. Il affrontera l'Américain Taylor Fritz, vainqueur de Roberto Bautista (6-7 (8), 6-3, 6-4) au prochain tour.

Ce match avait démarré de la plus belle des manières pour le Français, qui a très rapidement breaké son adversaire, tête de série numéro 3 du tournoi, et pris cette rencontre à son avantage. Les matches de Benoît Paire ne sont jamais des longs fleuves tranquilles, et le Français se fait reprendre au second set. Le troisième set est plus serré , mais solide, Benoît Paire parvient à garder la tête hors de l'eau, notamment grâce aux erreurs de son adversaire, qui a perdu deux services d'affilé au tie-break, dont la balle de match.