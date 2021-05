Tennis

Jeu, Set et Maths : Nadal prenable, Nalbandian unique, 4h03 : Madrid, un tournoi qui se démarque en

MASTERS MADRID - Rafael Nadal battu par six joueurs différents dans l'histoire d'un tournoi disputé sur terre battue, est-ce rare à votre avis ? C'est même unique. Et c'est le cas du tournoi de la capitale espagnole. Découvrez, avec Jeu, Set et Maths, cinq autres stats qui font sa spécificité. David Nalbandian, Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev sont impliqués.

00:02:49, il y a 41 minutes