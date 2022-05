ATP Madrid

L'affiche promettait un duel accroché. Il n'en a rien été. Face à un Diego Schwartzman dont la réputation sur terre battue n'est pourtant plus à faire, Grigor Dimitrov a fait une véritable démonstration mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Madrid. Le Bulgare, 20e joueur mondial, n'a ainsi laissé que trois jeux (6-0, 6-3) à l'Argentin (15e à l'ATP) en un peu plus d'une heure de jeu (1h09 précisément). Il abordera donc plein d'énergie son huitième de finale soit face à Stefanos Tsitsipas, soit contre Lucas Pouille.

Si l'on voulait résumer la partie en une statistique, les 25 coups gagnants de différence entre Dimitrov (32) et Schwartzman (7) feraient sûrement très bien l'affaire. Durant le premier set particulièrement, le Bulgare était ainsi en état de grâce. Tout y est passé : coups droits gagnants, passings de revers inspirés, variations en slices et amorties. Tant et si bien que l'Argentin ne savait plus où il habitait.

Si "El Peque" a été fidèle à sa réputation et s'est battu jusqu'au bout, il n'a jamais semblé en mesure de faire douter son adversaire. Il n'a d'ailleurs obtenu qu'une seule balle de break d'entrée de seconde manche, une occasion rapidement écartée par un Dimitrov impérial qui s'est d'ailleurs permis de conclure sur le service adverse. Une partition en guise de rappel pour ceux qui l'auraient oublié du formidable talent du Bulgare.

