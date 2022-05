ATP Madrid

Il est sur sa planète. Carlos Alcaraz a conclu idéalement dimanche une semaine madrilène qui fera certainement date pour lui comme pour le tennis mondial. Après être devenu le premier joueur à battre successivement Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un tournoi sur terre battue, le prodige espagnol a terrassé Alexander Zverev, pourtant numéro 3 mondial et tenant du titre, pour s'adjuger le titre (6-3, 6-1) en à peine plus d'une heure (1h02 précisément). Il conquiert ainsi son 5e trophée en autant de finales, le 2e en Masters 1000 et pointera à la 6e place mondiale lundi.

Expéditif, Alcaraz s'offre un 4e jeu blanc pour remporter le premier set

