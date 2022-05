ATP Madrid

Il a eu la défaite élégante. Dès la remise des trophées, Alexander Zverev n'a pas lésiné sur les compliments à l'égard de son bourreau dimanche en finale du Masters 1000 de Madrid. Ecrasé 6-3, 6-1 en une petite heure, l'Allemand n'a ainsi pas hésité à qualifier Carlos Alcaraz de meilleur joueur du monde, lui prédisant des succès futurs en Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial. Mais il n'a pu ignorer que si son vainqueur avait été brillant, lui était passé complètement à côté de l'événement. Un sabordage symbolisé par ces deux doubles fautes pour achever son calvaire.

A aucun moment, le numéro 3 mondial vainqueur de l'édition précédente n'a semblé en mesure de défendre sa couronne. Et s'il en porte évidemment une part de responsabilité, il a justement fait remarquer que les conditions de préparation de cette finale avaient été pour le moins inéquitable. En cause ? La programmation de sa demi-finale contre Stefanos Tsitsipas (6-4, 3-6, 6-2) samedi soir qui n'a commencé qu'après 23 heures samedi soir pour s'achever à un peu plus d'1h du matin dimanche.

La programmation, un problème récurrent à Madrid

"Le boulot de l'ATP est une honte absolue. Il y a deux jours je me suis couché à 4h-4h30 du matin et hier (dans la nuit de samedi à dimanche, NDLR), c'était à 5h20 du matin", s'est agacé Zverev. Alcaraz, de son côté, avait terminé sa demie épique contre Novak Djokovic un peu avant 20h samedi, ce qui lui avait donné une bonne nuit de récupération pour préparer la finale. Logiquement, la colère de l'Allemand devrait être dirigée contre la direction du tournoi, responsable de la programmation.

Mais le problème étant récurrent à Madrid - on se souvient de la première édition de la Coupe Davis réformée en 2019 -, il a estimé que c'est l'ATP qui n'avait pas assez défendu les joueurs. "Vous savez, si une personne normale se couche à 4 ou 5h du matin, le lendemain, c'est difficile de se lever pour elle. Alors pour moi, jouer une finale de Masters 1000 dans ces conditions contre Alcaraz que je considère comme le meilleur joueur du monde en ce moment, c'est dur", a-t-il ajouté. Difficile de lui donner tort sur ce point.

