"Rafa m'a dit qu'il avait l'intention de jouer à Madrid. Il reste encore deux semaines pour voir si tout évolue correctement. S'il est apte, il jouera", a confié celui qui entraîne Félix Auger-Aliassime depuis plus d'un an. Nadal devrait enchaîner à Rome (8-15 mai) pour arriver le plus en forme possible à Roland-Garros où il briguera un 14e titre, le 22e en Grand Chelem.

Le numéro 4 mondial, qui a l'habitude de jouer quatre tournois de préparation avant le Majeur parisien, a d'ores et déjà déclaré forfait pour les deux premiers : Monte-Carlo et Barcelone.

