Vite fait, bien fait. Si Novak Djokovic s'attendait à passer un premier vrai test sur la terre battue madrilène vendredi en quart de finale, il n'y a pas vraiment eu droit. La faute à un Hubert Hurkacz en manque de sensations qui a rapidement donné le bâton pour se faire battre. Résultat ? Une petite leçon administrée par le numéro 1 mondial au Polonais, 14e à l'ATP, en deux sets (6-3, 6-4) et 1h21 de jeu sur le court Manolo Santana de la Caja Magica. Déjà expéditif contre Gaël Monfils pour son entrée en lice et bénéficiaire du forfait d'Andy Murray en huitième, il abordera sa demie contre Rafael Nadal ou Carlos Alcaraz très frais.

Plus les matches passent, mieux il joue. Novak Djokovic monte en puissance et ce n'est pas Hubert Hurkacz qui dira le contraire. Il faut dire que le Polonais a bien aidé le numéro 1 mondial vendredi en réalisant un début de match très insuffisant. Nanti d'un break d'entrée, le numéro 1 mondial a ensuite méthodiquement construit son succès, se montrant notamment intraitable au service puisqu'il n'a pas fait face à la moindre balle de break dans ce quart de finale.

Jamais dans le rythme, Hurkacz a trop donné

Face à un grand serveur comme le Polonais, la tâche ne s'annonçait pourtant pas forcément si simple pour Djokovic, surtout dans des conditions d'altitude qui font davantage "voler" la balle. Mais il s'est vite avéré que Hurkacz en a souffert davantage. Incapable de bien contrôler la balle, il est parti à la faute à de nombreuses reprises (24 pour être précis, contre 15 coups gagnants seulement), et ce bien trop tôt à l'échange. Une fois mené d'un set, il a semblé se rebeller quelque peu en début de deuxième manche, avant de retomber dans ses travers à 6-3, 2-2.

Lors de ce cinquième jeu, le grand Polonais a multiplié les bévues : d'abord en revers, puis sur une amortie caviardée et enfin en coup droit. Djokovic n'a eu qu'à se pencher pour ramasser. Et comme le numéro 1 mondial n'a pas donné grand chose dans les bras de fer du fond (13 fautes directes) et s'est montré précis dans ses accélérations en coup droit, il n'a eu aucun mal à conserver jusqu'au bout ce break d'avance. Plus en difficulté dans ses tentatives de revers le long de la ligne, il a mis un point d'honneur à rectifier le tir pour obtenir deux balles de match à la relance (6-3, 5-3).

Un dernier sursaut de Hurkacz n'a finalement retardé l'échéance que d'un jeu. Tous les feux se mettent donc progressivement au vert pour le numéro 1 mondial dont la confiance augmente. Il lui faut désormais une vraie bataille pour voir vraiment où il en est. Cela tombe bien, elle devrait arriver lors de son prochain match face à un Espagnol poussé par tout le public de Madrid.

