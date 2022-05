Andrey Rublev s'est fait une belle frayeur. Sacré en Serbie face à Novak Djokovic il y a neuf jours, le n°8 mondial a failli se prendre les pieds dans le tapis dès le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid contre Jack Draper (6-2, 4-6, 7-5). Le Russe a subi l'imprévisibilité de son jeune adversaire, un gaucher britannique, 131e à l'ATP et tombeur au tour précédent de Lorenzo Sonego.

Rublev a concédé le premier set en un peu plus d'une demi-heure. 32 minutes, plus précisément, au cours desquelles il a été breaké d'entrée, s'est montré fébrile et a enchaîné les fautes directes (9 contre 5). Ses trois balles de set sauvées n'ont pas pesé lourd face à la volonté de Draper, qui a tenu l'échange et l'a piégé sur la longueur pour valider la première manche.

Remontée décisive

La nervosité s'est emparée de Rublev, filmé en train de molester son banc durant le temps de repos. Ce léger coup de sang lui a valu de se remettre les idées en place. Pugnace, il a retrouvé de la longueur. Il menait ainsi 3-1 lorsque Draper a repris les choses en main. Revenu à 3-3, ce dernier a écarté deux balles de break pour prendre le dessus pour la première fois de la seconde manche.

Un moment que l'on pensait charnière. Sauf que le Russe a remis une pièce dans la machine. A 4 partout, il s'est ouvert la voie en concrétisant sa troisième opportunité, avant d'empocher le deuxième set (4-6). Sûr de ses forces, parvenant à canaliser sa frustration face aux variations d'un Draper de plus en plus essoré, il a renversé le cours du match, remontant un 0-3 et un break de retard pour finalement s'imposer 7-5 et se qualifier pour les huitièmes de finale après 2h16 d'effort.

Rublev pourrait ainsi retrouver Daniel Evans, opposé à Federico Delbonis, ou Pablo Carreño Busta, qui devra d'abord écarter Botic van de Zandschulp. Vainqueur d'Albert Ramos-Viñolas en trois sets (6-3, 3-6, 6-4), Marin Cilic, lui, affrontera la tête de série n°2 Alexander Zverev au tour suivant. Le Croate n'avait plus disputé le Masters 1000 de Madrid depuis 2019.

