On a d’abord eu du mal à le reconnaître, puis tout est rentré dans l’ordre. Tête de série numéro 1 à Marseille, Daniil Medvedev était attendu au tournant une semaine après sa sortie de piste précoce à Rotterdam. Et malgré un faux départ surprenant, il n’a pas déçu. Jeudi, il est ainsi sorti vainqueur d’un des matches en trois sets les plus rapides de l’année (1h19 de jeu précisément) face au jeune Italien Jannik Sinner (1-6, 6-1, 6-2) qui l'a totalement dominé, avant de subir sa loi, impuissant. En quart de finale, le Russe retrouvera Gilles Simon, vainqueur plus tôt dans la journée d’Aljaz Bedene (7-6, 6-4).

La rumeur le disait souffrant, mais une fois dans le rythme, Daniil Medvedev s’est baladé. Le 5e joueur mondial a ainsi connu une entrée en lice contrastée. Subissant les assauts d’un adversaire sans complexe, il est apparu extrêmement fébrile durant la première demi-heure de son match sur le court central du tournoi marseillais. Puis, comme s’il avait effectué soudain quelques réglages, il a retrouvé le rythme infernal qu’on lui avait notamment connu l’été dernier. Avec un événement clé au cœur de cette transformation : le départ de son coach de l’arène après le premier set.

Cervara s'est éclipsé et Medvedev a ressuscité

Exaspéré par son niveau de jeu, Medvedev n’avait cessé de s’en prendre à Gilles Cervara quasiment depuis le premier échange. A l’issue de la première manche, l’entraîneur français a décidé qu’il en avait assez, comme pour créer un électrochoc chez son joueur, livré alors à lui-même pour se tirer du bourbier dans lequel il s’était empêtré. Et c’est peu dire que la méthode a fonctionné. Soudain beaucoup plus calme, Medvedev n’a quasiment plus raté à l’échange, remportant 10 des 11 jeux suivants dont 9 consécutifs de 1-6, 1-1 à 1-6, 6-1, 4-0.

Bien que bluffant par sa qualité de frappe, Sinner a été ainsi contraint de jouer un coup de plus constamment, et souvent un coup de trop. Les points ont défilé et il n’a pas pu trouver de solutions tactiques pour enrayer ce changement de physionomie. A 18 ans, l’Italien a sûrement compris jeudi tout le chemin qui lui restait encore à parcourir avant d’atteindre le niveau d’un top 5 mondial en démonstration dans les deux dernières manches.

Au moment d’analyser sa première manche au micro de Marc Maury sur le court, Medvedev, lui, s’est fendu d’une saillie dont il a le secret : "Si tu ne mets pas deux balles dans le court, c’est difficile de gagner des jeux." Heureusement pour lui, il en a mis un sacré paquet dedans par la suite. Désormais, un autre défi l’attend : battre Gilles Simon, qui a remporté leurs deux seules confrontations sur le circuit jusqu’ici.