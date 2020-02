Il espérait se rassurer et c’est plutôt bien parti. Exempté de premier tour car tête de série numéro 4 du tournoi, Denis Shapovalov n’avait pas la tâche facile pour son entrée en lice jeudi, puisque Marin Cilic lui était opposé sur le court central du Palais des Sports de Marseille. En manque de confiance après ses désillusions successives à l’Open d’Australie, Montpellier et Rotterdam, le Canadien a, cette fois, relevé le défi avec succès, s’imposant en trois sets (6-4, 4-6, 6-2) et quasiment deux heures de duel. Pour confirmer son regain de forme, il devra se défaire d’Alexander Bublik en quart de finale.

