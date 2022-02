Il peut quitter Marseille la tête haute. Car vendredi, Lucas Pouille a sans doute retrouvé des sensations qu'il n'avait pas connues depuis longtemps sur un court de tennis. Il n'est ainsi pas passé loin de sa première victoire sur un Top 10 depuis deux ans et demi. Mais Andrey Rublev, numéro 7 mondial et tête de série 2 de cet Open 13 Provence, a eu le dernier mot, l'emportant en trois manches (6-3, 1-6, 6-2) et 1h41 d'un match intense en quart de finale. Le Russe, qui avait déjà battu d'un rien Richard Gasquet au 2e tour, affrontera un troisième Français samedi en demie en la personne de Benjamin Bonzi.

Il y a cru. Ce vendredi, Lucas Pouille a évolué à un niveau bien supérieur à son actuelle 154e place mondiale. Le Nordiste a pratiqué un tennis qui lui a sans doute rappelé sa dernière saison complète (ou presque) sur le circuit en 2019. Une année au cours de laquelle il avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie. Par séquences, il a mis Andrey Rublev à plusieurs mètres de la balle grâce à un punch retrouvé, et il a même entrevu le gros coup en faisant le break en début de troisième set (6-3, 1-6, 0-2), avant que son adversaire, remonté, n'aligne six jeux pour sceller l'affaire.

Un peu court sur la fin, Pouille a néanmoins retrouvé de la consistance

Sous les yeux de sa femme, de son coach Thierry Ascione, mais aussi de Hugo Gaston qui a vu la fin de partie après son double, Pouille est parvenu à enflammer le public marseillais. Pourtant, quand il a fait appel au kiné à 4-3 contre lui en début de match, s'est fait breaker dans la foulée et a cédé le premier set (6-3), une défaite rapide semblait se profiler. Elle n'aurait d'ailleurs eu rien d'illogique, vu l'écart au classement entre les deux joueurs et les efforts consentis la veille (jeudi) par le Français pour arracher son billet pour les quarts (victoire 6-3, 3-6, 7-6 aux dépens de Radu Albot en 2h21).

Mais ses douleurs lombaires n'ont pas duré et Pouille s'est complètement lâché en début de deuxième acte. S'engageant dans chaque frappe, surprenant Rublev par ses changements de rythme, il a ravi le service adverse pour la première fois (3-6, 3-0). Le début d'une séquence improbable au cours de laquelle il a remporté 8 jeux sur 9. Le Français a alors agréablement surpris par sa capacité à couvrir son terrain et à résister aux coups de boutoir du Russe qui s'en est frustré.

Mais Rublev n'est pas installé depuis plus d'un an dans le Top 10 pour rien. Et au moment où Pouille semblait tenir le bon bout, il a su remettre un coup de collier et laisser sur place le Français. Si la logique est respectée, le Russe aura d'ailleurs acquis au terme de cette semaine le surnom de "bourreau des Bleus" puisque Bonzi l'attend en demi-finale. Pouille, de son côté, peut reprendre espoir. Après plus de deux ans de galère, il semble voir le bout du tunnel. Avec ce niveau et sans nouvelle blessure pour le contrarier, un retour dans le Top 100 pourrait ne pas trop tarder.

