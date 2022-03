Tout simplement trop fort ! Pour son entrée en lice aux Masters 1000 de Miami, Andrey Rublev s'est confronté à un Nick Kyrgios en état de grâce. En 52 minutes chrono, l'Australien s'est imposé en deux sets secs (6-3, 6-0) et confirme son excellent début de saison sur surface rapide. Trop inconstant et colérique, Rublev, demi-finaliste lors de la précédente édition en Floride, n'a été que l'ombre de lui-même et Kyrgios ne s'est pas fait prier pour faire tourner le Russe en bourrique. Au troisième tour, Kyrgios défiera Fabio Fognigni dans un duel de bad boys.

