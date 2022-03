Encore un abandon. Et encore au cinquième jeu. Peu après Paula Badosa chez les filles , Jannik Sinner (11e), mené lui aussi 4-1 dans le premier set face à Francisco Cerundolo, a été contraint à l'abandon sous les sifflets du public présent. L'Italien, qui avait sauvé plusieurs balles de matches lors de ses deux tours précédents dans des matches longs et difficiles, n'a pas pu aller plus loin dans son quart de finale, vraisemblablement blessé.