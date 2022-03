On aura droit à un Sinner-Kyrgios qui promet d'être explosif en huitième de finale à Miami. L'Italien de 20 ans a eu toutes les peines du monde à sortir Pablo Carreno Busta (5-7, 7-5, 7-5), sauvant même cinq balles de match dans son duel avec l'Espagnol, long de 3h et 13 minutes !

Un mental d'acier qui a écoeuré Carreño

La première a eu lieu dès le deuxième set, à 5-4 sur le service de l'Italien, qui n'a pas paniqué pour assurer son jeu de service et breaker dans la foulée pour s'adjuger la seconde manche. Alors qu'on pensait à nouveau qu'il allait craquer, Jannik Sinner (11e mondial) a encore renversé la balance malgré un scénario défavorable. Mené 5-2 dans le 3e set, il a d'abord débreaké une première fois sur le service de Carreño (19e), avant de sauver 4 nouvelles balles de match au dixième jeu de la manche, de nouveau sur son service.

C'en était trop pour l'Espagnol de 30 ans, qui a manqué le coche et abandonné une nouvelle et dernière fois son service pour laisser le prodige transalpin breaker une ultime fois et s'offrir un succès à l'arraché. La joie exultante de Sinner sur sa balle de match a résumé à quel point l'Italien avait dû puiser dans ses ressources pour obtenir cette victoire. Finaliste malheureux l'an dernier, il devra se servir de ce scénario rocambolesque en huitième de finale face à un Nick Kyrgios en état de grâce sur le tournoi floridien.

Zverev, la force tranquille

En fin de soirée, Alexander Zverev (4e) n'a pas non plus traîné pour se débarrasser 6-2, 6-2 de l'Américain Mackenzie McDonald (54e) et rejoindre lui les quarts de finale. "Je suis heureux de trouver un peu mon rythme et d'obtenir des victoires plus faciles, aussi. Le tournoi va devenir plus difficile à partir de maintenant, mais je suis prêt", s'est félicité l'Allemand.

