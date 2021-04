C’était du Stefanos Tsitsipas autoritaire. Légèrement passé à côté à Miami, où son parcours s’est arrêté en quart de finale alors que Novak Djokovic et Rafael Nadal n’étaient pas là, le Grec a remis la machine en marche avec la manière, mardi lors de son entrée en lice à Monte-Carlo, en s’imposant avec aisance face à un homme qu’on ne présente plus : Aslan Karatsev. La tête de série n°4 du tournoi a été le premier à se hisser en 8e de finale après sa victoire en deux manches contre le Russe (6-3, 6-4).

Beaucoup plus engagé dans l’échange que son adversaire, un peu moins à l’aise sur ocre que sur surface dure, l’Athénien a logiquement remporté ce duel entre les deux demi-finalistes du dernier Open d’Australien. Et oui, il y avait un petit air de Melbourne sur le Court Central monégasque. Mais cet alléchant duel n’a pas offert le spectacle attendu. Il y avait un patron : Tsitsipas. Et un joueur en-dessous : Karatsev.

Karatsev était éteint

Le Russe n’a jamais réussi à jouer en cadence, en fond de court, comme il aime. La faute à un Tsitsipas trop complet et surtout trop inspiré dans l’échange. Le seul hic du match du 5e mondial est survenu lors du premier jeu où il a dû sauver deux des quatre balles de break concédé lors de cette confrontation. Une simple frayeur finalement.

En face, le tout frais 29e mondial a vite plié : il a concédé le premier break du match à 2-1 Tsitsipas, avant de passer le reste du match à faire la course derrière. Après avoir été breaké à 1-1 au début de la seconde manche, il a raté ses deux dernières opportunités de breaker son cadet à 1-2, sur le seul jeu de service raté du rejeton d’Apostolos, présent à ses côtés à Monaco. Dans un match aussi fermé, c’était beaucoup trop pour espérer mieux. Tsitsipas reviendra sur le court jeudi pour affronter le vainqueur du duel entre John Millman et Cristian Garin, deux clients que voilà.

