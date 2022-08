Tennis

ATP MONTREAL -Smashs, volées, Alcaraz au sol : l'échange spectaculaire entre Paul et Alcaraz dans le premeir set

ATP MONTREAL - C'est un match spectaculaire que se livrent Carlos Alcaraz et Tommy Paul. A 5 partout dans le premier set, les deux jeunes joueurs se rendent coup pour coup. Après plusieurs échanges mêlant smashs et volées, l'Américain remporte le point et l'Espagnol ne peut que finir assis sur le court. Suivez le Masters 1000 de Montréal en direct sur Eurosport.

00:01:28, il y a 39 minutes