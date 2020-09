L'édition 2020 du tournoi de Moscou a été annulée à cause de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans la capitale russe, ont annoncé jeudi l'ATP et la WTA dans un communiqué. L'ATP 250 devait se dérouler à Moscou du 19 au 25 octobre et le tournoi WTA était programmé entre le 26 octobre et le 1er novembre.