Que son deuxième sacre au Masters semble loin. Pourtant, c'était il y a seulement cinq mois. A Turin, Alexander Zverev avait fini sa saison 2021 en beauté en s'offrant successivement les deux meilleurs joueurs du monde Novak Djokovic puis Daniil Medvedev en demi-finale et en finale. Dans le sillage d'une seconde partie d'année (très) impressionnante - titres aux Jeux Olympiques, à Cincinnati et à Vienne, demies à l'US Open et à Paris-Bercy et quart à Indian Wells -, il apparaissait comme un prétendant logique à un titre en Grand Chelem et à la place de numéro 1 mondial.

Ad

Cette fois, c'était sûr, Zverev avait franchi un cap décisif. Sa nouvelle régularité dans l'excellence en était la preuve, autant sur le format court qu'au meilleur des cinq sets. Mais en changeant d'année, ses vieux démons l'ont rattrapé. Et mercredi, il a touché un fond symbolique en subissant un revers presque humiliant (6-3, 6-2) de la raquette un gamin d'à peine 19 ans certes talentueux mais 70e joueur mondial, le Danois Holger Rune. Une contre-performance d'autant plus difficile à avaler pour le champion olympique allemand, tête de série principale à Munich, qu'elle a eu lieu dès son entrée en lice au 2e tour.

ATP Munich Balayé d'entrée, Zverev passe à côté à domicile IL Y A UN JOUR

J'étais très nerveux à l'idée de jouer devant un public en Allemagne pour la première fois depuis le début de la pandémie

"Je suis désolé pour les gens qui ont assisté au match et pour le tournoi. Je n'ai pas d'excuse, ce n'est pas la faute de mon préparateur physique ni celle de mon entraîneur. Essayer de chercher des responsables qui ne seraient pas moi n'est pas digne d'une personne très intelligente. J'ai joué sans coup droit. J'aurais perdu contre tous les joueurs du tableau aujourd'hui (mercredi, NDLR). J'ai joué mon pire match des 6 ou 7 dernières années. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu, même si ça ne s'est pas vu sur le court", a avoué devant la presse Zverev, visiblement très touché après sa défaite.

"La mauvaise passe de Zverev est la plus grande surprise de ce début de saison"

Il ne s'agissait pas pour l'actuel numéro 3 mondial de dénigrer le très bon match de son jeune adversaire, mais bien d'expliquer pourquoi il n'avait pas pu ne serait-ce que mieux résister. Ce n'était pas une question de mauvaise volonté ou de motivation manquante en raison de la catégorie du tournoi (ATP 250) et de son prestige modeste, bien au contraire. Devant les siens, il voulait en fait trop bien faire, et cette pression l'a en quelque sorte inhibé comme il s'en est ouvert.

"La vérité, c'est que toute la journée, j'étais très nerveux à l'idée de jouer ici, dans mon pays. C'était la première fois que je jouais en Allemagne devant un public depuis le début de la pandémie et il est clair que je n'ai pas été à la hauteur. Ce qui s'est passé est une grande déception pour moi." Depuis deux ans, le grand "Sascha" a ainsi joué à quatre reprises en Allemagne pour deux titres consécutifs à Cologne en indoor fin 2020, un huitième à Halle et un quart à… Munich l'an dernier. Mais à chaque fois, le huis clos avait été imposé pour des raisons de sécurité sanitaire, coronavirus oblige.

Melbourne, l'élément déclencheur d'un cercle vicieux

Zverev ne voulait tellement pas décevoir les siens qu'il s'en est crispé et est passé à côté de l'événement. Sûrement trop conscient que l'affluence à Munich toute la semaine dépendait de son parcours, il n'a pu transformer cet impératif de victoire en occasion de partager son plaisir de retrouver des fans acquis à sa cause. Derrière la "poker face" affichée en match, se cache un joueur encore trop perméable aux éléments extérieurs.

Zverev a fracassé la chaise de l'arbitre : son incroyable pétage de plombs en vidéo

Car ce n'est pas la première fois cette saison que Zverev ne parvient pas à contrôler ses émotions. Son coup de sang à Acapulco, où il avait frappé à plusieurs reprises la chaise d'un arbitre à la suite d'une défaite certes frustrante mais anodine en double, est encore dans toutes les mémoires. Peut-être moins marquante, sa défaite sèche dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie contre Denis Shapovalov (6-3, 7-6, 6-3) apparaît désormais comme l'élément déclencheur de ce cercle vicieux dont l'Allemand a un mal fou à sortir.

Des failles profondes sur le plan mental à explorer ?

Ce premier non-match aux antipodes avait interpellé. Car à aucun moment, Zverev n'avait semblé en mesure de réagir, comme paralysé. Dans la foulée, il ne s'était déjà pas voilé la face en conférence de presse, avouant que la perspective de s'installer sur le trône du circuit en cas de premier titre en Grand Chelem à Melbourne l'avait perturbé. Devenu une star dans son pays après des années d'incompréhension et de désamour, il n'avait pas su faire face aux attentes. Plus de trois mois plus tard, le grand "Sascha" s'est heurté au même mur sur la terre battue bavaroise, celui des émotions.

Incontestablement, le problème est mental, comme ce fut le cas début 2019 déjà dans la foulée de son sacre au Masters en 2018, avec des problèmes personnels en toile de fond (maladie de son père, rupture compliquée avec son agent). Alors que se profile le Masters 1000 de Madrid dont il est tenant du titre, Zverev manque de temps pour inverser la tendance. Un travail psychologique ne serait peut-être pas de trop pour explorer des failles qui semblent profondes. Daniil Medvedev et d'autres y ont eu recours avant lui, avec des résultats plutôt encourageants.

1h15 pour retrouver la finale : Tsitsipas a balayé Zverev

Tennis Corretja encense Alcaraz : "Je suis sûr à 100 % qu'il sera numéro 1" IL Y A 11 HEURES