Du bon, du très bon même parfois, quelques sautes de courant mais à l'arrivée une qualification sans trop de stress pour Daniil Medvedev. Très attendu à l'Accor Arena de par son double statut de tenant du titre et de nouveau vainqueur en Grand Chelem, le Russe a effacé son premier obstacle dans l'est parisien mercredi soir. Une victoire en deux sets (7-5, 6-4) et une heure et demie de jeu contre un Ilya Ivashka accrocheur mais limité dans ses options dès que le numéro 2 mondial a haussé le ton. Il affrontera en huitièmes de finale Sebastian Korda, tombeur expéditif de son côté de Marin Cilic (6-2, 6-4).

La dernière fois que l'on avait aperçu Daniil Medvedev sur un court, le mois dernier à Indian Wells, il s'était pris les pieds dans le tapis contre Grigor Dimitrov, laissant filer un match qu'il avait largement dominé pendant un set et demi. Un petit parfum de remake a presque flotté un temps sur Bercy ce mercredi lorsque, après un départ en mode turbo pour mener 5-1 en alternant le brutal et le subtil, le protégé de Gilles Cervara s'est brusquement compliqué la vie. Cédant son double break d'avance, il a vu son adversaire revenir à hauteur à 5-5.

Efficacité retrouvée au service

Malheureusement pour lui, Ilya Ivasha a lui-même éteint le début d'incendie qu'il avait initié, en sortant au pire moment un jeu de service catastrophique. Le Bulgare, breaké blanc, venait de laisser passer sa chance. Acceptant le cadeau, Medvedev a rapidement capitalisé dessus pour conclure ce premier set sur son service, avant de breaker rapidement (dès le troisième jeu) dans la manche suivante. Ce sera le seul break, et d'ailleurs la seule balle de break du second set, au cours duquel le vainqueur de l'US Open a retrouvé toute son efficacité au service, notamment derrière sa première balle (16 points gagnés sur 19, soit 84% de réussite contre seulement 65% lors du set précédent).

Pas une entrée en matière immaculée donc pour le tenant du titre, mais il possède, tout particulièrement dans ces conditions indoor dont il raffole, une marge bien suffisante contre ce type de joueurs pour s'éviter des gouttes de sueurs plus importantes. En dehors de son trou noir du premier set, il peut même se montrer plutôt satisfait. La jeunesse l'attend maintenant. Celle de Sebastian Korda donc, dans un premier temps, puis si tout va bien contre l'Américain, la promesse d'un quart de finale contre Carlos Alcaraz ou Hugo Gaston. Une affiche face à l'un ou l'autre ne déplairait à coup sûr pas au public de Bercy...

