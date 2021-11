Tennis

Zverev costaud, Medvedev en patron et un public en folie : Le film du jour

Rolex Paris Masters – 4e journée à Bercy, le spectacle était autant sur le court que dans les tribunes. Pas de choc entre Monfils et Djokovic. Le français, blessé, a déclaré forfait. Zverev et Medvedev ont, eux, assumé leur nouveau statut et assuré la qualification. Mais surtout le public a mis le feu à Bercy à base de Ola et de Marseillaise. Retrouvez le film du jour en vidéo.

00:02:52, il y a 13 minutes