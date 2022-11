Un dernier lob subtil, comme il a su en distiller toute la nuit. Un énorme cri de rage à genoux sur le Central de Bercy en se tournant vers son clan. A 3h03 du matin, Corentin Moutet a enfin réussi à mettre un terme à son combat éreintant, physiquement et mentalement, contre Cameron Norrie, pour s'offrir ce qui, sur le fond comme sur la forme, est sans doute sa plus probante victoire à ce jour. 6-3, 5-7, 7-6 après 2h52 de match, le jeune Français a offert un joli cadeau aux courageux qui étaient restés pour cette rencontre qui entre dans l'histoire du tournoi parisien comme la plus tardive jamais vue à Bercy.

Ad

ATP Paris Le joli coup de Moutet HIER À 12:47

ATP Naples Un combat de 3h31 : Moutet passe difficilement le premier tour 19/10/2022 À 17:46