Il existe des façons plus routinières de débuter un tournoi que de le faire face à Maxime Cressy. L'Américain joue un tennis "black jack" d'un autre temps, basé sur le service-volée permanent et des prises de risques à outrance, avec des deuxièmes balles flirtant régulièrement avec la barre des 200 km/h.

Face au tombeur de Diego Schwartzman au tour précédent, le Serbe savait qu'il allait devoir affûter d'entrée ses retours et sa capacité de concentration. Et c'est ce qu'il a fait pour s'imposer en deux manches (7-6(1), 6-4) en 1h43, ce mardi pour son entrée en lice au Rolex Paris Masters.

Djoko est bien en pleine forme

"J'ai rarement joué dans ma carrière un joueur qui sert aussi bien, notamment en deuxième balle. Il fallait être vigilant, a déclaré, soulagé, Novak Djokovic après son match, tout en rendant hommage au style de son adversaire. C'est bien de voir un serveur-volleyeur, il n'y en a quasiment plus, c'est un peu un flash-back des années 80."

Un flash-back que le septuple vainqueur du tournoi a néanmoins fini par endiguer grâce à sa formidable qualité de retour. Souverain sur ses propres jeux de service (6 points perdu au total du match), il a su porter l'estocade quand il le fallait, à savoir au jeu décisif du premier set, puis avec un break finalement réussi à 4-4 dans le deuxième, à sa cinquième opportunité. La tête froide dans les moments chauds, comme toujours.

Bref, ce qui avait transpiré lors de ses entraînements pré-tournoi se confirment en compétition : Novak Djokovic est en pleine forme et à soif de jouer, ici, dans l'un de ses territoires de chasse préférés. "C'est toujours un plaisir d'être là, à Paris, devant un public français très connaisseur et l'une des plus belles salles au monde. Le fait d'être là, dans un tournoi où j'ai tellement de bons souvenirs, me donne beaucoup de d'émotion et de confiance."

Il faudra le montrer à nouveau au tour suivant face à Karen Khachanov, le seul homme qui l'ait battu dans une finale ici (en 2018), ou Marc-Andrea Huesler, un autre joueur en confiance.

Novak Djokovic lors de son entrée en lice au Rolex Paris Masters à Bercy Crédit: Getty Images

