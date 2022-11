La magie de Bercy a déjà opéré pour les Bleus. Confronté à l'un des hommes en forme de cette fin de saison en la personne de Borna Coric (demi-finaliste à Vienne la semaine dernière et 26e mondial), Corentin Moutet était en quelque sorte condamné à sortir le grand jeu sur le court 1. Et mardi, il l'a fait pour renverser le Croate sur le score de 3-6, 6-3, 6-4 en 2h36 de jeu au 1er tour du Rolex Paris Masters. Pour son prochain match, la tâche s'annonce difficile mais pas impossible contre le Britannique Cameron Norrie, 13e à l'ATP.

Ad

A Paris, il se transcende souvent. Corentin Moutet y est à nouveau parvenu ce mardi, alors même que le début de match ne laissait que peu d'espoirs. De l'autre côté du filet, Borna Coric, qui fait son retour au premier plan depuis quelques mois (sacré notamment à Cincinnati à la surprise générale) et a dominé Stefanos Tsitsipas et Hubert Hurkacz à Vienne la semaine dernière, imposait son rythme jusqu'à mener 6-3, 2-2 et obtenir une balle de break pour faire une différence sans doute décisive. Dos au mur, le gaucher tricolore a alors haussé son niveau pour faire basculer la partie.

ATP Vienne Seul Français en lice, Halys rate (de peu) le coche 24/10/2022 À 15:48

A quoi tient un match ? Parfois à une mauvaise appréciation. Mené 4-3, 15/30 sur son service, Coric a mal jugé un retour en cloche de Moutet qu'il a voulu laisser sortir. La balle est retombée sur la ligne, offrant ses deux premières occasions au Français à la relance. La suite ? Un lob millimétré et un deuxième set remporté pour tout relancer. Le troisième acte a ensuite été une bataille de tranchées, les deux hommes ayant des opportunités sans parvenir à les saisir.

Plus d'infos à suivre...

ATP Naples Un combat de 3h31 : Moutet passe difficilement le premier tour 19/10/2022 À 17:46